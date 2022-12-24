Надаль: Алькарас — особенный, он ознаменует эпоху и даже может стать великим

Победитель Открытого чемпионата Австралии и «Ролан Гаррос», испанец Рафаэль Надаль высказался о соотечественнике, первой ракетке мира Карлосе Алькарасе.
«Карлос Алькарас — особенный, и он игрок, который, я думаю, ознаменует эпоху. Обычно особенными называют теннисистов, которые просто слишком хороши для этого мира (смеётся). Когда я говорю, что он особенный, я имею в виду, что он очень быстр, что очень сильно бьёт по мячу, что у него прекрасная игра у сетки и отличный бэкхенд, и что Карлос даже способен стать по-настоящему великим теннисистом», — цитирует Надаля Marca.
В этом году Карлос Алькарас стал самым молодым игроком в истории ATP (c 1973 года), которому удалось закончить сезон на вершине рейтинга, а также самой молодой первой ракеткой мира в истории мужского тура.
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