ATP опубликовала топ-100 розыгрышей и ударов сезона

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала лучшие розыгрыши и удары прошедшего сезона. Организация выбрала сотню наиболее достойных моментов.
Лучшим по версии ATP стал удар американского теннисиста Джеффри-Джона Вулфа в матче с греком Стефаносом Циципасом. На втором месте расположился розыгрыш поляка Хуберта Хуркача и испанца Пабло Карреньо-Бусты на турнире в Монреале (Канада). Замкнул тройку парный матч хорватов Николы Мектича и Мате Павича с голландцем Весли Колхофом и британцем Нилом Скупски.
Видео доступно на канале Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.
Напомним, в текущем сезоне на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде победы одерживали испанец Рафаэль Надаль (Открытый чемпионат Австралии и «Ролан Гаррос»), серб Новак Джокович (Уимблдон) и соотечественник Надаля Карлос Алькарас (Открытый чемпионат США).
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