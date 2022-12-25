ATP опубликовала топ-100 розыгрышей и ударов сезона

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала лучшие розыгрыши и удары прошедшего сезона. Организация выбрала сотню наиболее достойных моментов.

Лучшим по версии ATP стал удар американского теннисиста Джеффри-Джона Вулфа в матче с греком Стефаносом Циципасом. На втором месте расположился розыгрыш поляка Хуберта Хуркача и испанца Пабло Карреньо-Бусты на турнире в Монреале (Канада). Замкнул тройку парный матч хорватов Николы Мектича и Мате Павича с голландцем Весли Колхофом и британцем Нилом Скупски.

Видео доступно на канале Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.

Напомним, в текущем сезоне на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде победы одерживали испанец Рафаэль Надаль (Открытый чемпионат Австралии и «Ролан Гаррос»), серб Новак Джокович (Уимблдон) и соотечественник Надаля Карлос Алькарас (Открытый чемпионат США).