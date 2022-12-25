Павлюченкова выложила совместные фото со Зверевым, Тимом и Рыбакиной

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова опубликовала новую запись в социальных сетях. Спортсменка показала фото из Дубая, где проходил турнир Мировой теннисной лиги. Павлюченкова выступала в команде с немцем Александром Зверевым, австрийцем Домиником Тимом и представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АНАСТАСИИ ПАВЛЮЧЕНКОВОЙ

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АНАСТАСИИ ПАВЛЮЧЕНКОВОЙ

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АНАСТАСИИ ПАВЛЮЧЕНКОВОЙ

«Команда ястребов! Получила удовольствие, буду частью этой замечательной команды», — написала Павлюченкова в социальных сетях.

31-летняя уроженка Самары Павлюченкова досрочно завершила прошедший сезон перед стартом «Ролан Гаррос», на котором в прошлом году дошла до финала. Причиной такого решения стала травма колена. Анастасия выпала из топ-20 рейтинга WTA и опустилась на 368-е место. Россиянка планирует вернуться в тур на турнире WTA-500 в Аделаиде (Австралия), который пройдёт с 9 по 14 января.