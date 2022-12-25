Свёнтек: я была бы рада соперничеству, оно может многое мне дать

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек высказалась о своём положительном отношении к конкуренции в WTA-туре и объяснила, почему ей не хватает соперничества с завершившей карьеру бывшей лучшей теннисисткой мира австралийкой Эшли Барти.

«Каждому из нас нужен кто-то, кто будет подталкивать вперёд. В 2022-м меня очень мотивировал матч с Эшли Барти в Аделаиде. Следующие пару месяцев, до её ухода из тенниса, моей главной целью было научиться играть против неё. Мне хотелось её победить, потому что она была № 1. Так что, конечно, я была бы рада соперничеству, оно может многое мне дать», — приводит слова Свёнтек The National.

На своём первом турнире прошедшего сезона польская теннисистка дошла до полуфинала Adelaide International, после чего Барти нанесла ей поражение со счётом 6-4 6-2. В 2021 году Барти также обыграла Свёнтек в Мадриде в прямом сете со счётом 7-5 6-4.

Прежде чем объявить о шокирующем уходе из тенниса в марте, Барти дошла до конца на турнирах Adelaide International и Australian Open. После ухода Барти на пенсию, Свёнтек зарекомендовала себя как самый доминирующий игрок в женской игре.

В этом году Свёнтек взяла восемь титулов — в том числе «Ролан Гаррос« и US Open, а также четыре трофея WTA 1000.