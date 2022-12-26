Самсонова: в WTA все играют примерно на одном уровне, кроме Свёнтек
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Российская теннисистка Людмила Самсонова высказалась о конкуренции в Женской теннисной ассоциации (WTA).
«Я думаю, мы все можем претендовать на самые высокие места в рейтинге, так как на данный момент все играют примерно на одном уровне, кроме Свёнтек. Матч с ней в Штутгарте мне запомнился больше всего в этом году, после него я поверила в себя и поняла, что могу играть намного сильнее. Я думаю, что мой уровень игры вырос в последние месяцы и я показала, что могу играть со всеми, сейчас у меня есть всё, чтобы играть ещё лучше», — цитирует Самсонову ТАСС.
В этом году польская теннисистка Ига Свёнтек выиграла Открытый чемпионат Франции и US Open. В общей сложности она взяла титулы на восьми турнирах WTA.
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