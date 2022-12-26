Кирьос — о критике выставочных турниров: события с Джоковичем и мной делают теннис лучше

Финалист Уимблдона Ник Кирьос высказался о значении выставочных турниров для мирового тенниса. Победитель Уимблдона среди юниоров американец Ноа Рубин усомнился в важности подобных мероприятий, заявив, что на стадионах не собирается достаточное количество болельщиков.

«На эти выставочные турниры приезжают самые большие звёзды в мире. Что-то вроде Матча всех звёзд. 250 недель подряд теннисисты играют в туре, и это нормально, а выставочные нет. Серьёзно? Я бы сказал, что события с такими теннисистами, как Новак Джокович и я, проходят точно не просто так, они делают теннис лучше», — ответил Кирьос.

В этом сезоне Кирьос впервые в карьере дошёл до финала турнира «Большого шлема» — это произошло на Уимблдоне. Позднее Ник взял титул ATP-500 в Вашингтоне (США) как в одиночном разряде, так и в парном. На US Open – 2022 Кирьос добрался до четвертьфинала, обыграв по пути россиянина Даниила Медведева.