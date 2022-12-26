Алькарас сравнялся с Медведевым по количеству недель на вершине рейтинга ATP

Испанский теннисист Карлос Алькарас сравнялся с россиянином Даниилом Медведевым по количеству недель, проведённых на первом месте в рейтинге АТР.

В рейтинге АТР на 26 декабря Алькарас занимает первое место. Он находится на первой строчке на протяжении 16 недель подряд. Таким образом, он повторил достижение российского теннисиста Даниила Медведева. Даниил ранее побил российский рекорд Марата Сафина (девять недель). Мировым рекордсменом по количеству недель за карьеру, проведённых на первом месте рейтинга ATP, является серб Новак Джокович (373 недели).

В этом году Карлос Алькарас стал самым молодым игроком в истории ATP (c 1973 года), которому удалось закончить сезон на вершине рейтинга, а также самой молодой первой ракеткой мира в истории мужского тура.