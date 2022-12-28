Томлянович высказалась о том, что стала первым номером Австралии после ухода Барти

Австралийская теннисистка Айла Томлянович высказалась о том, что после завершения карьеры бывшей первой ракетки мира Эшли Барти именно ей выпала честь стать первым номером женского тенниса Австралии.
«Я пытаюсь направить это в позитивное русло, не оказывая на себя дополнительного давления, а просто наслаждаясь моментом. Я не хочу занимать её место (Барти. — Прим. «Чемпионата»), но даже четверть — это прекрасно», — приводит слова Томлянович WTA Insider.
Напомним, в 2022 году 29-летняя Томлянович вышла в четвертьфинал на Уимблдоне и Открытом чемпионате США. Австралийка закончила год на рекордном для себя 33-м месте рейтинга WTA и близка к тому, чтобы попасть в число сеяных на Australian Open — 2023.
Эшли Барти объявила о завершении карьеры в марте 2022 года, в 25 лет.
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