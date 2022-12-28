Победительница «Ролан Гаррос» — 2004 российская бывшая теннисистка Анастасия Мыскина считает, что российским теннисистам повезло в условиях отстранения от международных турниров.
«Нашему виду спорта повезло по сравнению с большинством остальных? Безусловно. Любой спортсмен хочет выступать. Когда я вижу, что ребята из других видов не имеют такой возможности — мне очень больно и обидно. А что нам повезло — слава богу.
Давление на наших теннисистов? Конечно, в такой ситуации оно будет чувствоваться. Особенно когда приезжаешь за границу, а изо всех углов тебе, грубо говоря, рассказывают, что ты плохой человек. В такой ситуации волей-неволей будешь ощущать себя напряжённо.
Но я вижу, как ребята общаются в туре, как это было на турнире в Петербурге — самое главное, что все нормально друг к другу относятся. Они знакомы много лет и прекрасно понимают, что теннисист-спортсмен каким был, таким и остался», — приводит слова Мыскиной «Матч ТВ».
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