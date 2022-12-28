«Я не получил от него рождественскую открытку». Рууд рассказал об отношениях с Кирьосом

Третья ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд высказался об отношениях с австралийцем Ником Кирьосом.
«Знаете, я не получил от него рождественскую открытку, и он не получил её от меня. Но если мы увидимся, мы поздороваемся, и не будет никаких обид. Ник очень талантливый игрок, и он может победить любого. Я имею в виду то, что зачастую не хотите, чтобы игра против него продолжалась», — цитирует Рууда Sportskeeda.
В минувшем сезоне 23‑летний Каспер Рууд выиграл три трофея и дважды сыграл в финале турниров «Большого шлема» — US Open и «Ролан Гаррос». На данный момент норвежец занимает третье место в рейтинге ATP.
Прошлый сезон стал для Кирьоса одним из самых успешных. На его старте он выиграл Открытый чемпионат Австралии – 2022 в паре. Также он впервые в карьере дошёл до финала турнира «Большого шлема» — это произошло на Уимблдоне.
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