«Я не получил от него рождественскую открытку». Рууд рассказал об отношениях с Кирьосом

Третья ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд высказался об отношениях с австралийцем Ником Кирьосом.

«Знаете, я не получил от него рождественскую открытку, и он не получил её от меня. Но если мы увидимся, мы поздороваемся, и не будет никаких обид. Ник очень талантливый игрок, и он может победить любого. Я имею в виду то, что зачастую не хотите, чтобы игра против него продолжалась», — цитирует Рууда Sportskeeda.

В минувшем сезоне 23‑летний Каспер Рууд выиграл три трофея и дважды сыграл в финале турниров «Большого шлема» — US Open и «Ролан Гаррос». На данный момент норвежец занимает третье место в рейтинге ATP.

Прошлый сезон стал для Кирьоса одним из самых успешных. На его старте он выиграл Открытый чемпионат Австралии – 2022 в паре. Также он впервые в карьере дошёл до финала турнира «Большого шлема» — это произошло на Уимблдоне.