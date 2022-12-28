Александр Бублик – о победе Рыбакиной на Уимблдоне: я горжусь ей и страной

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик высказался о победе соотечественницы, Елены Рыбакиной, в финале Уимблдона-2022.
«Конечно, это здорово для нашей страны. Я не смотрел финал, но знал, что она выиграла. Я был очень рад, потому что это привлекло многих детей в теннис, как я увидел, когда потом ездил в Казахстан.
Я горжусь ей, горжусь страной — и очень рад, что она привлекла так много детей в теннис. Их и так было много, но она привлекла ещё больше. Это огромное достижение для страны и для неё», — сказал Бублик на пресс-конференции, посвящённой старту United Cup.
В прошедшем сезоне Бублик завоевал свой первый титул на уровне ATP, выиграв турнир категории ATP-250 в Монпелье (Франция). В финале он неожиданно одолел олимпийского чемпиона 2021 года, немца Александра Зверева.
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