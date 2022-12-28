«Хорошая работа, бро!» Новак Джокович отреагировал на рекордный трипл-дабл Луки Дончича

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», пятая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович отреагировал на рекордный трипл-дабл (60+ очков, 20+ подборов и 10+ передач) лидера «Даллас Маверикс», словенского баскетболиста Луки Дончича в матче с «Нью-Йорк Никс».
«Ау, бро! Хорошая работа», — написал Джокович в своих социальных сетях, сделав репост новости о рекорде Дончича.
Стоит отметить, что в этой игре 23-летний баскетболист установил сразу несколько важных достижений и рекордов:
Первая игра с 60 очками, 20 подборами и 10 передачами за всё время.
Второй трипл-дабл с 60 очками в истории (Джеймс Харден, 60-11-10).
Первая игра с 60 очками и 20 подборами со времён Шакила О'Нила в 2000 году.
Первая игра НБА с 60 очками в этом сезоне.
Рекорд «Маверикс» по количеству набранных очков в одной игре.
Рекорд Дончича за карьеру (очки и подборы).
56,3 игровых очка Дончича — шестой лучший показатель с 1983-1984 гг.
- 29 декабря 2022
-
00:23
- 28 декабря 2022
-
23:51
-
23:35
-
23:04
-
21:53
-
20:18
-
19:40
-
18:52
-
18:38
-
17:51
-
16:03
-
15:24
-
15:02
-
14:07
-
14:04
-
13:07
-
12:34
-
11:01
-
10:45
-
10:34
-
10:21
-
09:55
-
09:36
-
08:39
- 27 декабря 2022
-
23:10
-
22:44
-
19:55
-
16:46
-
14:34
-
14:33
-
14:13
-
14:08
-
13:28
-
13:07
-
12:51