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«Хорошая работа, бро!» Новак Джокович отреагировал на рекордный трипл-дабл Луки Дончича

«Хорошая работа, бро!» Новак Джокович отреагировал на рекордный трипл-дабл Луки Дончича
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21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», пятая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович отреагировал на рекордный трипл-дабл (60+ очков, 20+ подборов и 10+ передач) лидера «Даллас Маверикс», словенского баскетболиста Луки Дончича в матче с «Нью-Йорк Никс».

«Ау, бро! Хорошая работа», — написал Джокович в своих социальных сетях, сделав репост новости о рекорде Дончича.

Стоит отметить, что в этой игре 23-летний баскетболист установил сразу несколько важных достижений и рекордов:

Первая игра с 60 очками, 20 подборами и 10 передачами за всё время.
Второй трипл-дабл с 60 очками в истории (Джеймс Харден, 60-11-10).
Первая игра с 60 очками и 20 подборами со времён Шакила О'Нила в 2000 году.
Первая игра НБА с 60 очками в этом сезоне.
Рекорд «Маверикс» по количеству набранных очков в одной игре.
Рекорд Дончича за карьеру (очки и подборы).
56,3 игровых очка Дончича — шестой лучший показатель с 1983-1984 гг.

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