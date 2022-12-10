Дончич зарабатывает миллионы, но решил судиться с мамой. Зачем Лука это делает?

Суперзвезда «Далласа» Лука Дончич очень хорош на площадке. В нынешнем сезоне он набирает рекордные для своей карьеры 32,9 очка, забирает 8,5 подбора и раздает 8,8 передачи в среднем за матч. Ему ещё не исполнилось 24 лет, а он уже побил несколько рекордов НБА, получил статус полноценной звезды и такой же полноценный контракт. Только за текущий сезон Лука заработает $ 37 млн ($ 32 млн он заработал за четыре предыдущих года в НБА). Более того, его контракт с «Маверикс» предполагает ещё четыре года, за которые он заработает более $ 177 млн.

Складывается ощущение, что деньги к рукам Дончича липнут так же охотно, как попадает мяч в кольцо после его бросков. И это действительно так. Владелец «Мавз» миллиардер Марк Кьюбан высоко оценил способности своего игрока в бизнесе.

Лука Дончич Фото: Christian Petersen/Getty Images

«У него точно один из лучших умов в НБА. Он намного умнее многих, имеющих степень МБА. Он отлично понимает значимость и философию личного бренда. Лука качественно работает над ним и делает фантастические успехи. К вопросам бизнеса он подходит абсолютно так же, как и к развитию своих баскетбольных качеств. Он постоянно работает и развивается. Это меня больше всего в нём удивляет», — сказал Кьюбан.

Многомиллионный контракт с «Далласом» — далеко не единственный источник дохода для 23-летнего баскетболиста. Его контракт с Nike не раскрывался, но, по слухам, он как минимум не меньше, чем тот, который получил Зайон Уильямсон. А он равнялся $ 75 млн на пять лет. Майкл Джордан лично общался с Лукой перед подписанием контракта и остался очень доволен тем, как велась эта сделка. Нет сомнений, что компания Джордана довольна и тем, как идут продажи. Именные кроссовки Дончича очень популярны.

Лука Дончич Фото: Scheuber/Getty Images

В марте 2021 года Лука также серьёзно вложился в производителя спортивного питания BioSteel. Сотрудничество началось после того, как компания стала спонсором «Далласа», за который выступает словенский вундеркинд. По оценке аналитиков, капитализация компании к 2025 году составит $ 32 млрд. Бренд активно развивается и, судя по всему, принесёт Дончичу ощутимую прибыль.



Дончич не сильно распространяется о своих успехах в бизнесе, оставляя эту часть жизни за кадром. Может быть, Лука желает быть сфокусированным на баскетболе. А может, есть моменты, которые ему ещё не до конца известны. Например, как быть с матерью, которая всю жизнь была рядом и которая занималась в том числе и финансовыми вопросами.

Не так давно широкая общественность узнала о судебном иске, который был подан Лукой. Звезда НБА хочет, чтобы мать вернула ему права собственности на бренд LUCA DONCIC 7. Причина, по которой права личного бренда сына находятся у матери, довольно просты. Дончич начал свою успешную профессиональную карьеру в 16 лет и по законам не имел права совершать определённые финансовые операции. В том числе не мог подать самостоятельно заявку на личный бренд. Во многих вопросах он пользовался помощью мамы.

Лука Дончич Фото: Из личного архива Луки Дончича

«Для меня важно контролировать свой бренд и сосредоточиться на том, чтобы это приносило пользу обществу», — прокомментировал это Дончич.



«Всё, что написано, исходит от людей, которые окружали Луку в последние два года и хотят полного контроля над его жизнью и карьерой. Я не хочу выносить сор из избы, особенно в то время, когда Лука должен оставаться сосредоточенным на важных матчах.



С момента его рождения единственное, что имело для меня значение, это чтобы Лука был счастлив и чтобы он мог следовать за своими мечтами, что нормально для любой матери. Угрозы от людей, которые хотят воспользоваться моим сыном и пишут подобные статьи в наименее удобное для Луки время, не затрагивают меня. Я всегда буду защищать своего сына и никогда не отступлю от этого», — прокомментировала подачу иска Мариам Потербин — мама Дончича.



Кажется, что подобное заявление возникло сразу после того, как менеджеры и юристы Дончича получили отказ на регистрацию бренда LUCA DONCIC 77. Именно под 77-м номером словенец выступает в НБА, но специальная комиссия запретила регистрацию, сославшись на бренд, принадлежащий его маме. Подобная схожесть может запутать потребителя, по мнению комиссии.



Но юристы Дончича нашли лазейку и просят аннулировать бренд, принадлежащий матери, ссылаясь на то, что он не используется на территории США. Более того, адвокаты заявили, что мать не собирается и не делает никаких попыток использовать бренд. И Лука уже признал, что более не имеет отношения к этому товарному знаку. Мариам Потербин, в свою очередь, предоставила все документы, которые подписаны Лукой и официально передают ей права на бренд.

Лука Дончич Фото: Из личного архива Луки Дончича

Эксперты отмечают, что подобная судебная тяжба уже выставляет Дончича не в лучшем свете, а проигрыш дела может серьёзно испортить его деловую репутацию. Так или иначе, столь серьёзный спор с самым близким человеком в жизни (мать воспитывала Луку одна после развода — прим. ред.) Дончича пока не сильно заботит. По крайней мере, на площадке он этого не показывает, проводя лучший сезон в жизни и делая всё, чтобы его команда была как можно выше в турнирной таблице, активно пытаясь побороться и за звание MVP сезона.