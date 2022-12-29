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Стефанос Циципас обыграл Димитрова и принёс своей сборной первую победу на United Cup

Стефанос Циципас обыграл Димитрова и принёс своей сборной первую победу на United Cup
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Греческий теннисист Стефанос Циципас не без проблем обыграл болгарина Григора Димитрова и тем самым принёс своей сборной первую победу на групповой стадии United Cup.

В первом матче гречанка Деспина Папамихаил обыграла представительницу Болгарии Изабеллу Шиникову со счётом 3:6, 6:4, 6:1. Продолжительность матча составила 2 часа 19 минут. Во втором матче Стефанос Циципас одержал волевую победу над Димитровым со счётом 4:6, 6:2, 7:6 (7:4). Продолжительность матча составила 2 часа 12 минут.

Напомним, в группе А, помимо Греции и Болгарии, находится также команда Бельгии, при этом в следующую стадию выйдет лишь одна сборная. Отметим, что нынешний розыгрыш United Cup является дебютным. Финал соревнований состоится в воскресенье, 8 января.

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