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«Покойся с миром, король Пеле». Роджер Федерер высказался о смерти легендарного футболиста

«Покойся с миром, король Пеле». Роджер Федерер высказался о смерти легендарного футболиста
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20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер прокомментировал смерть легенды мирового футбола, бразильца Пеле. Он ушёл из жизни вчера, 29 декабря. Пеле было 82 года.

Фото: из личного архива Федерера

«Спасибо за то, что вдохновляете миллионы любителей спорта и спортсменов. Я считаю, что мне очень повезло, что я встретил вас и получил возможность научиться у вас. Вы были одной из первых настоящих мировых спортивных икон. Покойся с миром, король Пеле», — написал Федерер в своих социальных сетях.

Пеле был единственным трёхкратным чемпионом мира по футболу в качестве игрока. Долгое время он вёл борьбу с прогрессирующими последствиями рака толстой кишки. Заболевание было выявлено у него осенью прошлого года, после чего 82-летний бразилец прошёл курс химиотерапии. Однако со временем организм перестал реагировать на неё. В связи с этим состояние Пеле стало постепенно ухудшаться.

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