Андрееску отыгралась со счёта 0:6, 2:5 в матче с Мугурусой на турнире в Аделаиде

46-я ракетка мира, чемпионка US Open – 2019, канадская теннисистка Бьянка Андрееску успешно стартовала на турнире категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия).
В матче первого раунда австралийских соревнований Андрееску обыграла представительницу Испании со счётом 0:6, 7:6(3), 6:1. Встреча продлилась 2 часа 12 минут.
Бьянка дважды подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. На счету Гарбинье два эйса, ни одной двойной ошибки и пять реализованных брейк-пойнта из одиннадцати.
Стоит отметить, что канадка уступала своей сопернице со счётом 0:6, 2:5 по ходу матча, однако сделала камбэк.
В следующем раунде Андрееску предстоит сразиться с победительницей пары Аманда Анисимова (США) – Вероника Кудерметова (Россия).
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