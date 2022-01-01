Андрееску отыгралась со счёта 0:6, 2:5 в матче с Мугурусой на турнире в Аделаиде

46-я ракетка мира, чемпионка US Open – 2019, канадская теннисистка Бьянка Андрееску успешно стартовала на турнире категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия).



В матче первого раунда австралийских соревнований Андрееску обыграла представительницу Испании со счётом 0:6, 7:6(3), 6:1. Встреча продлилась 2 часа 12 минут.



Бьянка дважды подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. На счету Гарбинье два эйса, ни одной двойной ошибки и пять реализованных брейк-пойнта из одиннадцати.



Стоит отметить, что канадка уступала своей сопернице со счётом 0:6, 2:5 по ходу матча, однако сделала камбэк.



В следующем раунде Андрееску предстоит сразиться с победительницей пары Аманда Анисимова (США) – Вероника Кудерметова (Россия).