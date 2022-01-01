Чесноков: желаю российским теннисистам, чтобы в их виде спорта был комфорт. Без политики

Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков обратился к российским теннисистам с пожеланиями на 2023 год.



«Российские теннисисты в первую очередь теннисисты и спортсмены, а не политики. Для каждого игрока важно это чистое спокойствие. Но когда идёт передряга, как с Уимблдоном… Игроки готовятся к турниру, а получается так, что они не могут принимать участие, потому что так решила царская семья.



Я бы не хотел, чтобы политика касалась спорта, культуры и науки. То, что происходит, — это политики, которые не договорились. Желаю российским теннисистам, чтобы в их виде спорта был уют и комфорт. Без политики», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Андрей Чесноков удостоен звания заслуженного мастера спорта России.