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Блинкова переиграла Коччаретто на старте турнира в Окленде

Блинкова переиграла Коччаретто на старте турнира в Окленде
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Российская теннисистка, 73-я ракетка мира, 24-летняя Анна Блинкова одержала победу в трёх сетах над итальянской спортсменкой Элизабет Коччаретто в матче первого круга турнира категории WTA-250 в Окленде (Новая Зеландия) — 6:4, 4:6, 7:5.

Продолжительность матча составила 3 часа 15 минут. Блинкова восемь раз подала навылет, совершила пять двойных ошибок и реализовала 4 брейк-поинта из 10. Коччаретто сделала шесть эйсов, однажды ошиблась на подаче и показала 43%-ную реализацию брейк-поинтов (3 из 7).

Соперницей Анны Блинковой во втором круге станет победительница пары Ребека Масарова (Испания) – Слоан Стивенс (США).

Наивысшей позиции в карьере Блинкова достигла в феврале 2020 года. Тогда Анна занимала 54-е место в рейтинге.

Окленд (ж). 1-й круг
03 января 2023, вторник. 03:35 МСК
Элизабетта Коччаретто
64
Италия
Элизабетта Коччаретто
Э. Коччаретто
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 5
6 		4 7
         
Анна Блинкова
73
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
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