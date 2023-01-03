Блинкова переиграла Коччаретто на старте турнира в Окленде

Российская теннисистка, 73-я ракетка мира, 24-летняя Анна Блинкова одержала победу в трёх сетах над итальянской спортсменкой Элизабет Коччаретто в матче первого круга турнира категории WTA-250 в Окленде (Новая Зеландия) — 6:4, 4:6, 7:5.



Продолжительность матча составила 3 часа 15 минут. Блинкова восемь раз подала навылет, совершила пять двойных ошибок и реализовала 4 брейк-поинта из 10. Коччаретто сделала шесть эйсов, однажды ошиблась на подаче и показала 43%-ную реализацию брейк-поинтов (3 из 7).



Соперницей Анны Блинковой во втором круге станет победительница пары Ребека Масарова (Испания) – Слоан Стивенс (США).

Наивысшей позиции в карьере Блинкова достигла в феврале 2020 года. Тогда Анна занимала 54-е место в рейтинге.