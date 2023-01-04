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Чилич — о Джоковиче: депортация из Австралии стала для него катастрофой

Чилич — о Джоковиче: депортация из Австралии стала для него катастрофой
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Хорватский теннисист Марин Чилич высказался о трудностях, через которые пришлось пройти 21-кратному победителю турниров «Большого шлема» Новаку Джоковичу в 2022 году.

«Снимаю шляпу перед Новаком, потому что в январе прошлого года он пережил очень большие эмоциональные трудности и это было несправедливо по отношению к нему, абсолютно несправедливо.

Это было катастрофой для него как для спортсмена, пройти через такие испытания крайне сложно», — сказал Чилич в интервью Tennis World USA.

Напомним, год назад Джокович был депортирован из Австралии из-за отказа вакцинироваться от коронавируса. По этой причине он пропустил Australian Open и Открытый чемпионат США. В сентябре новый министр иммиграции Австралии Эндрю Джайлс разрешил сербскому теннисисту въезд в страну.

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