Чилич — о Джоковиче: депортация из Австралии стала для него катастрофой

Хорватский теннисист Марин Чилич высказался о трудностях, через которые пришлось пройти 21-кратному победителю турниров «Большого шлема» Новаку Джоковичу в 2022 году.
«Снимаю шляпу перед Новаком, потому что в январе прошлого года он пережил очень большие эмоциональные трудности и это было несправедливо по отношению к нему, абсолютно несправедливо.
Это было катастрофой для него как для спортсмена, пройти через такие испытания крайне сложно», — сказал Чилич в интервью Tennis World USA.
Напомним, год назад Джокович был депортирован из Австралии из-за отказа вакцинироваться от коронавируса. По этой причине он пропустил Australian Open и Открытый чемпионат США. В сентябре новый министр иммиграции Австралии Эндрю Джайлс разрешил сербскому теннисисту въезд в страну.
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