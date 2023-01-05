Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Анна Блинкова не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Аделаиде

Анна Блинкова не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Аделаиде
Комментарии

Российская теннисистка Анна Блинкова (73-я в мировом рейтинге) проиграла испанке Ребеке Масаровой (130-я в мировом рейтинге) во втором круге хардового турнира WTA-500 в Аделаиде (Австралия).

Масарова обыграла Блинкову со счётом 6:1, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 10 минут. На счету Анны Блинковой два эйса, шесть двойных ошибок, один реализованный брейк-пойнт из шести. Ребека Масарова 10 раз подала навылет, избежала двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти возможных.

В четвертьфинале Ребека Масарова сыграет с победительницей пары Каролина Мухова (Чехия) — Елена-Габриэла Русе (Румыния). Турнир продлится до 8 января. Призовой фонд соревнований составляет $ 826 837.

Окленд (ж). 2-й круг
05 января 2023, четверг. 08:00 МСК
Анна Блинкова
73
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		4  
6 		6  
         
Ребека Масарова
130
Испания
Ребека Масарова
Р. Масарова
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023