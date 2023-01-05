Анна Блинкова не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Аделаиде

Российская теннисистка Анна Блинкова (73-я в мировом рейтинге) проиграла испанке Ребеке Масаровой (130-я в мировом рейтинге) во втором круге хардового турнира WTA-500 в Аделаиде (Австралия).

Масарова обыграла Блинкову со счётом 6:1, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 10 минут. На счету Анны Блинковой два эйса, шесть двойных ошибок, один реализованный брейк-пойнт из шести. Ребека Масарова 10 раз подала навылет, избежала двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти возможных.

В четвертьфинале Ребека Масарова сыграет с победительницей пары Каролина Мухова (Чехия) — Елена-Габриэла Русе (Румыния). Турнир продлится до 8 января. Призовой фонд соревнований составляет $ 826 837.