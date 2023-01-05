Ольховский считает Кудерметову фаворитом в матче против Бегу

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте советский и российский теннисист Андрей Ольховский прокомментировал выступление россиянки Вероники Кудерметовой на турнире WTA в Аделаиде (Австралия) и оценил её шансы в грядущем четвертьфинальном матче против румынки Ирины Бегу.
«Победа Кудерметовой над Андрееску 6:4 6:0 после 0:4 в начале игры — уникальный результат, такой редко где встретишь. Вероника играет уверенно, я думаю, что у нее была хорошая подготовка.
Кудерметова — фаворит в игре с Бегу для меня. Я считаю, что женский тур сейчас примерно равный, выделяется только Швентек — она явный лидер. А перепады, которые случаются в женском теннисе, говорят о разном психологическом состоянии. Если пошло, то один результат, если нет — то совсем другой. Я думаю, что в женском туре сейчас чаще побеждает тот, кто более уверен в себе. А по игре Вероника как раз выглядит уверенно», — приводит слова Ольховского «РБ Спорт».
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