Маррей: Australian Open может быть последним, дети больше не хотят говорить по FaceTime
Поделиться
Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, британский теннисист Энди Маррей заявил, что может провести свой последний Открытый чемпионат Австралии.
«Пока моё тело в порядке и я здоров, буду продолжать соревноваться. Но есть вероятность что это может быть последний раз, мой последний Australian Open, учитывая мой возраст, историю травм и прочее, произошедшее в последние несколько лет. Есть несколько факторов, но самым весомым из них являются дети. Они больше не хотят разговаривать со мной по FaceTime. Это их своеобразный способ наказать меня», — приводит слова Маррея 9News.
Открытый чемпионат Австралии стартует 16 января. Его действующим победителем является испанец Рафаэль Надаль.
Комментарии
- 5 января 2023
-
23:48
-
23:11
-
22:45
-
21:11
-
20:54
-
20:38
-
20:06
-
19:57
-
19:36
-
19:11
-
18:39
-
18:10
-
17:44
-
17:28
-
16:41
-
16:20
-
16:19
-
16:01
-
15:49
-
15:40
-
15:12
-
14:10
-
13:52
-
13:47
-
12:54
-
12:45
-
12:38
-
12:36
-
11:48
-
11:15
-
11:06
-
11:02
-
09:42
-
09:32
-
09:19
Партнерский контент