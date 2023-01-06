Андрей Чесноков прокомментировал выход Даниила Медведева в полуфинал турнира в Аделаиде

Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков высказался о победе Даниила Медведева в матче с Кареном Хачановым в четвертьфинале хардового турнира ATP-250 в Аделаиде (Австралия).

«Я ещё перед матчем говорил, что для меня фаворит в этой встрече Медведев. Можно сказать, что Даня подходит в хорошей форме к Australia Open. В первом матче в году он мог проиграть сет, но отыграл девять брейк-пойнтов.



Я знаю, какую предсезонную работу проводит Даниил со своим тренером. Эту работу можно назвать изнасилованием», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Медведев одержал победу со счётом 6:3, 6:3. В полуфинале турнира соперником Медведева может стать 21-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович, который сегодня сыграет в своём четвертьфинале с Денисом Шаповаловым из Канады.