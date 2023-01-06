Андрей Чесноков прокомментировал выход Даниила Медведева в полуфинал турнира в Аделаиде

Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков высказался о победе Даниила Медведева в матче с Кареном Хачановым в четвертьфинале хардового турнира ATP-250 в Аделаиде (Австралия).
«Я ещё перед матчем говорил, что для меня фаворит в этой встрече Медведев. Можно сказать, что Даня подходит в хорошей форме к Australia Open. В первом матче в году он мог проиграть сет, но отыграл девять брейк-пойнтов.
Я знаю, какую предсезонную работу проводит Даниил со своим тренером. Эту работу можно назвать изнасилованием», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Медведев одержал победу со счётом 6:3, 6:3. В полуфинале турнира соперником Медведева может стать 21-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович, который сегодня сыграет в своём четвертьфинале с Денисом Шаповаловым из Канады.
- 6 января 2023
-
11:35
-
11:15
-
11:15
-
11:04
-
10:48
-
09:54
-
09:35
-
09:20
-
09:07
-
09:00
-
05:34
-
00:27
- 5 января 2023
-
23:48
-
23:11
-
22:45
-
21:11
-
20:54
-
20:38
-
20:06
-
19:57
-
19:36
-
19:11
-
18:39
-
18:10
-
17:44
-
17:28
-
16:41
-
16:20
-
16:19
-
16:01
-
15:49
-
15:40
-
15:12
-
14:10
-
13:52