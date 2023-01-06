«На следующей неделе начинаю в Аделаиде». Павлюченкова выложила фото с корта

Финалистка Открытого чемпионата Франции 2021 года, олимпийская чемпионка в миксте, российская теннисистка Анастасия Павлюченкова опубликовала в своих социальных сетях пост, посвящённый подготовке к первому официальному турниру за восемь месяцев.

Фото: ЛИЧНЫЙ АРХИВ АНАСТАСИИ ПАВЛЮЧЕНКОВОЙ

«Лицо после тренировки. На следующей неделе начинаю в Аделаиде!» – подписала фотографию теннисистка.

Напомним, в мае 2022 года Павлюченкова досрочно завершила сезон из-за травмы колена. В декабре россиянка вернулась в тур, приняв участие в командном выставочном турнире. Теннисистка выступала в паре с австрийским теннисистом Домиником Тимом. Их команда, получившая название «Хоукс», одержала победу в турнире.



Павлюченкова заявилась на турнир категории WTA-500 в Аделаиде, который пройдёт с 9 по 14 января.