Соболенко стала первой финалисткой турнира в Аделаиде
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Пятая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко пробилась в финальный матч на турнире категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия).
В полуфинальном поединке престижных австралийских соревнований Соболенко обыграла представительницу Румынии Ирину Бегу (34-я ракетка мира) со счётом 6:3, 6:2. Встреча продлилась 1 час 19 минут. 24-летняя белоруска шесть раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 7. На счету Бегу — ноль эйсов, две двойные ошибки и ноль реализованных брейк-пойнта из трёх.
В другом полуфинале сойдутся первая сеяная Онс Жабер (Тунис) и 18-летняя чешка Линда Носкова. Их очное противостояние состоится сегодня, 7 января, и начнётся в 11:00 мск.
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