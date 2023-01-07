Соболенко стала первой финалисткой турнира в Аделаиде

Пятая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко пробилась в финальный матч на турнире категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия).



В полуфинальном поединке престижных австралийских соревнований Соболенко обыграла представительницу Румынии Ирину Бегу (34-я ракетка мира) со счётом 6:3, 6:2. Встреча продлилась 1 час 19 минут. 24-летняя белоруска шесть раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 7. На счету Бегу — ноль эйсов, две двойные ошибки и ноль реализованных брейк-пойнта из трёх.

В другом полуфинале сойдутся первая сеяная Онс Жабер (Тунис) и 18-летняя чешка Линда Носкова. Их очное противостояние состоится сегодня, 7 января, и начнётся в 11:00 мск.