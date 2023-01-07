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Соболенко стала первой финалисткой турнира в Аделаиде

Соболенко стала первой финалисткой турнира в Аделаиде
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Пятая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко пробилась в финальный матч на турнире категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия).

В полуфинальном поединке престижных австралийских соревнований Соболенко обыграла представительницу Румынии Ирину Бегу (34-я ракетка мира) со счётом 6:3, 6:2. Встреча продлилась 1 час 19 минут. 24-летняя белоруска шесть раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 7. На счету Бегу — ноль эйсов, две двойные ошибки и ноль реализованных брейк-пойнта из трёх.

В другом полуфинале сойдутся первая сеяная Онс Жабер (Тунис) и 18-летняя чешка Линда Носкова. Их очное противостояние состоится сегодня, 7 января, и начнётся в 11:00 мск.

Аделаида-1 (ж). 1/2 финала
07 января 2023, суббота. 06:40 МСК
Ирина Бегу
34
Румыния
Ирина Бегу
И. Бегу
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2  
6 		6  
         
Арина Соболенко
5
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
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