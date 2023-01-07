Блинкова разгромила Грачёву в полуфинале квалификации Аделаиды-2

Сегодня, 7 января, в Хобарте (Австралия), на турнире категории WTA-250 состоялась полуфинальная встреча двух российских теннисисток – Анны Блинковой (73-я ракетка мира) и Варвары Грачёвой (100-е место в женском мировом рейтинге). Встреча закончилась убедительной победой Блинковой со счётом 6:1, 6:1.

Продолжительность встречи составила 1 час 13 минут. За это время Блинкова сделала 5 эйсов, совершила три двойные ошибки и реализовала 6 из 12 брейк-поинтов. Её соперница, в свою очередь, один раз подала навылет, сделала три двойные ошибки.

За выход в основную сетку престижных австралийских соревнований 24-летняя Блинкова сыграет либо с венгеркой Панной Удварди.

Основная сетка турнира стартует в понедельник, 9 января. Финальный день соревнований запланирован на 14 января.