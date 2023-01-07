Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Касаткина сыграет с Рыбакиной в первом круге Аделаиды-2, Кудерметова — с Азаренко

Касаткина сыграет с Рыбакиной в первом круге Аделаиды-2, Кудерметова — с Азаренко
Комментарии

Состоялась жеребьёвка турнира категории WTA-500 в Аделаиде. По её итогам российские теннисистки узнали своих соперниц.

Дарья Касаткина в первом круге сойдётся с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной, Людмила Самсонова встретится с чешкой Петрой Квитовой, Веронике Кудерметовой предстоит провести матч с белоруской Викторией Азаренко, а Екатерина Александрова сразится с австралийкой Джейми Форлис.

Первый номер посева получила француженка Каролин Гарсия, второй — представительница Туниса Онс Жабер. Обе теннисистки стартуют со второго раунда. Полька Ига Свёнтек приняла решение сняться с турнира.

Другие пары турнира в Аделаиде:

  • Гарбинье Мугуруса (Испания) — Белинда Бенчич (Швейцария)
  • Паула Бадоса (Испания) — Анетт Контавейт (Эстония)
  • Анастасия Павлюченкова (Россия) — теннисистка из квалификации
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023