Касаткина сыграет с Рыбакиной в первом круге Аделаиды-2, Кудерметова — с Азаренко

Состоялась жеребьёвка турнира категории WTA-500 в Аделаиде. По её итогам российские теннисистки узнали своих соперниц.

Дарья Касаткина в первом круге сойдётся с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной, Людмила Самсонова встретится с чешкой Петрой Квитовой, Веронике Кудерметовой предстоит провести матч с белоруской Викторией Азаренко, а Екатерина Александрова сразится с австралийкой Джейми Форлис.

Первый номер посева получила француженка Каролин Гарсия, второй — представительница Туниса Онс Жабер. Обе теннисистки стартуют со второго раунда. Полька Ига Свёнтек приняла решение сняться с турнира.

Другие пары турнира в Аделаиде: