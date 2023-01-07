Касаткина сыграет с Рыбакиной в первом круге Аделаиды-2, Кудерметова — с Азаренко
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Состоялась жеребьёвка турнира категории WTA-500 в Аделаиде. По её итогам российские теннисистки узнали своих соперниц.
Дарья Касаткина в первом круге сойдётся с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной, Людмила Самсонова встретится с чешкой Петрой Квитовой, Веронике Кудерметовой предстоит провести матч с белоруской Викторией Азаренко, а Екатерина Александрова сразится с австралийкой Джейми Форлис.
Первый номер посева получила француженка Каролин Гарсия, второй — представительница Туниса Онс Жабер. Обе теннисистки стартуют со второго раунда. Полька Ига Свёнтек приняла решение сняться с турнира.
Другие пары турнира в Аделаиде:
- Гарбинье Мугуруса (Испания) — Белинда Бенчич (Швейцария)
- Паула Бадоса (Испания) — Анетт Контавейт (Эстония)
- Анастасия Павлюченкова (Россия) — теннисистка из квалификации
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