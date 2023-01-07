Медведев: играть против Рафы и Новака — привилегия. Жаль, что уже не встречусь с Роджером

Российский теннисист Даниил Медведев высказался о желании встретиться на корте со швейцарцем Роджером Федерером, который завершил карьеру в 2022 году.
«Играть против Рафы и Новака — это привилегия. Я разочарован тем, что когда стал играть лучше, вышел в топ-10, мне не удалось встретиться с Роджером, потому что до этого я три раза проиграл ему. Я уже неплохо чувствовал себя на корте в тех матчах, но всё же это не сегодняшний уровень. У меня всё ещё есть шанс играть с Рафой и Новаком, и каждый раз, когда появляется такая возможность, хочется победить. Я хочу стараться изо всех сил.
У меня было несколько тяжёлых поражений и от Надаля, и от Джоковича, но финал единственного турнира «Большого шлема», который я выиграл, был против Новака, и это было здорово. Я счастлив играть с ними», — сказал Медведев на пресс-конференции на турнире в Аделаиде.
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