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Эмма Радукану выложила солнечные фото из Новой Зеландии

Эмма Радукану выложила солнечные фото из Новой Зеландии
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Победительница Открытого чемпионата США — 2021 британская теннисистка Эмма Радукану опубликовала новую запись в социальных сетях. Спортсменка показала фото с турнира в Новой Зеландии.

«Пусть закончилось не так, как хотела, но всё равно собираюсь оставить от Новой Зеландии только приятные воспоминания. Вот некоторые снимки о последних неделях», — написала Радукану в социальных сетях.

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ЭММЫ РАДУКАНУ

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ЭММЫ РАДУКАНУ

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ЭММЫ РАДУКАНУ

Ранее британская теннисистка снялась с турнира в Окленде из-за травмы. Она заявила, что могла получить повреждение лодыжки из-за скользких кортов. Директор соревнований ответил на критику спортсменки, уверив, что корты пригодны для игр. Радукану отправилась в Мельбурн на Открытый чемпионат Австралии, надеясь на быстрое восстановление.

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