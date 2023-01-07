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Евгений Кафельников: Линда Носкова уже суперзвезда. Точка!

Евгений Кафельников: Линда Носкова уже суперзвезда. Точка!
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Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников отреагировал на сенсационную победу 18-летней чешской теннисистки Линды Носковой в полуфинале турнира категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия).

«Линда Носкова уже суперзвезда! Точка!» — написал Кафельников в своих социальных сетях.

Напомним, Носкова обыграла двукратную финалистку турниров «Большого шлема», вторую ракетку мира из Туниса Онс Жабер со счётом 6:3, 1:6, 6:3. Отметим, что по ходу соревнований Линда обыграла ещё одну представительницу топ-10 – россиянку Дарью Касаткину.

Чешка впервые в карьере вышла в финал WTA. За счёт этого она гарантированно дебютирует в топ-60 и может войти в топ-50 в случае завоевания титула.

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