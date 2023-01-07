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Прошла жеребьёвка турнира в Окленде, где сыграют Рууд, Норри, Бублик, Иснер и Шелтон

Прошла жеребьёвка турнира в Окленде, где сыграют Рууд, Норри, Бублик, Иснер и Шелтон
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Состоялась жеребьёвка турнира категории ATP-250 в Окленде (Новая Зеландия), который пройдёт с 9 по 14 января.

Возглавил посев соревнований двукратный финалист турниров «Большого шлема», третья ракетка мира норвежец Каспер Рууд. Он пропустит первый раунд, а во втором сразится с победителем матча Хауме Мунар (Испания) – Ласло Джере (Сербия). Вторым сеяным стал первая ракетка Великобритании Кэмерон Норри, его стартовый соперник определится позднее.

Интересные противостояния первого круга на турнире в Окленде:

Давид Гоффен (Бельгия) – Александр Бублик (Казахстан, 5);
Себастьян Баэс (Аргентина, 7) – Бен Шелтон (США, WC);
Дженсон Бруксби (США) – Фабио Фоньини (Италия);
Адриан Маннарино (Франция) – Джеффри-Джон Вулф (США).

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