Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Блинкова победила Удварди в финале квалификации Хобарта

Блинкова победила Удварди в финале квалификации Хобарта
Комментарии

Сегодня, 8 января, в Хобарте (Австралия), в квалификации турнира категории WTA-250 состоялась российской теннисистки Анны Блинковой (73-я ракетка мира) и спортсменкой из Венгрии Панной Удварди (88-е место в женском мировом рейтинге). Поединок закончился убедительной победой Блинковой со счётом 6:4, 6:3.

Продолжительность встречи составила 1 час 30 минут. За это время Блинкова сделала один эйс, допустила шесть двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из шести. Её соперница, в свою очередь, пять раз подала навылет, сделала пять двойных ошибок и успешно не использовала ни одного брейк-пойнта.

На прошлой стадии Блинкова обыграла россиянку Варвару Грачёву.

Основная сетка турнира стартует в понедельник, 9 января. Финальный день соревнований запланирован на 14 января.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023