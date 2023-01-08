Блинкова победила Удварди в финале квалификации Хобарта

Сегодня, 8 января, в Хобарте (Австралия), в квалификации турнира категории WTA-250 состоялась российской теннисистки Анны Блинковой (73-я ракетка мира) и спортсменкой из Венгрии Панной Удварди (88-е место в женском мировом рейтинге). Поединок закончился убедительной победой Блинковой со счётом 6:4, 6:3.
Продолжительность встречи составила 1 час 30 минут. За это время Блинкова сделала один эйс, допустила шесть двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из шести. Её соперница, в свою очередь, пять раз подала навылет, сделала пять двойных ошибок и успешно не использовала ни одного брейк-пойнта.
На прошлой стадии Блинкова обыграла россиянку Варвару Грачёву.
Основная сетка турнира стартует в понедельник, 9 января. Финальный день соревнований запланирован на 14 января.
- 8 января 2023
-
06:28
-
05:31
-
04:24
- 7 января 2023
-
22:45
-
19:34
-
19:18
-
18:21
-
17:52
-
16:44
-
16:43
-
16:16
-
16:07
-
15:50
-
15:48
-
15:44
-
15:34
-
15:28
-
15:22
-
15:20
-
15:16
-
15:03
-
14:59
-
14:53
-
14:49
-
14:09
-
13:45
-
13:33
-
13:02
-
12:34
-
12:08
-
11:44
-
11:30
-
11:30
-
11:29
-
11:19