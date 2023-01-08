Сборная США выиграла первый в истории United Cup

Американские теннисисты стали победителями командного турнира United Cup, который проходил в Австралии. В финале они одолели Италию. Победу США принёс Тейлор Фритц, переигравший Маттео Берреттини. Американцы выиграли три одиночные встречи, поэтому оставшиеся матчи уже не имели турнирного значения.

Фритц оказался сильнее Берреттини со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (8:6). Итальянский игрок выполнил семь подач навылет, допустил две двойные ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта. На счету Тейлора Фритца 15 эйсов, две ошибки на подаче и ни одного реализованного брейк-пойнта из девяти.

Первый в истории розыгрыш смешанного командного турнира United Cup проходил с 29 декабря по 8 января в австралийских городах Брисбен, Перт и Сидней. В турнире приняли участие команды из 18 стран.