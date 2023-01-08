Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Арину Соболенко с победой в Аделаиде

Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к пятой ракетке мира Арине Соболенко, которой удалось выиграть турнир категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия). В финале Соболенко одолела чешскую спортсменку Линду Носкову.

«К радости многочисленных поклонников из Беларуси и со всего мира ты добилась этой победы, показав на корте отличную игру, железную выдержку и самообладание. Уверен, нас ждёт яркий сезон, в котором ты сможешь покорить самые высокие вершины мирового тенниса», — говорится в поздравлении президента.

Для белорусской теннисистки этот титул стал 11-м в карьере. До этого она одерживала победы на соревнованиях в Абу-Даби, Мадриде, Линце, Остраве, Дохе, Чжухае, Ухани (2), Шэньчжэне и Нью-Хэйвене.