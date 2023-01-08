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Первый титул в сезоне белоруски Арины Соболенко: обыграла в финале 18-летнюю Линду Носкову из Чехии

Только Соболенко смогла остановить в Аделаиде чудо-девочку. Арина начала год с титула!
Даниил Сальников
Арина Соболенко
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В финале австралийского турнира WTA-500 белоруска обыграла 18-летнюю Линду Носкову, наделавшую много шума своими успехами.

Женский турнир в Аделаиде оказался богат на неожиданные результаты. Существенную роль в этом сыграла 18-летняя чешская теннисистка Линда Носкова. Стартовав с квалификации, 102-я ракетка мира последовательно выбила из борьбы россиянок Анну Калинскую и Анастасию Потапову, а затем в основной сетке обыграла Дарью Касаткину (третий номер посева), американку Клэр Лю (Q) и белоруску Викторию Азаренко. В полуфинале Носкова в трёх сетах справилась и с лидером посева – Онс Жабер из Туниса (1). Победа над второй ракеткой мира – это пока самый главный успех в её жизни. К тому же Линда стала самой юной финалисткой пятисотника с 2008 года, когда подобного успеха добилась Каролина Возняцки.

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Сама Носкова очень скромно отозвалась о своих успехах на турнире в Аделаиде: «Изначально я хотела выиграть первый круг квалификации, затем, возможно, пройти ещё дальше (улыбается). Но да, я была в одном очке от поражения в первом круге квалификации. Так что мне просто очень повезло».

Соперницей юной чешки по финалу стала белоруска Арина Соболенко (2). Как высоко сеянная она начала турнир со второго круга и без потери сета справилась с россиянкой Людмилой Самсоновой, чешкой Маркетой Вондроушовой и румынкой Ириной Бегу. Так 24-летняя Соболенко пробилась в свой 19-й финал на турнирах WTA. Кстати, в 2022 году Арина проиграла все три решающих матча – Свёнтек на грунте Штутгарта, Александровой на траве Хертогенбосха и Гарсии на харде Итогового чемпионата WTA.

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После победы в полуфинале над Бегу со счётом 6:3, 6:2 белоруска заявила: «Я довольна тем уровнем, который показала сегодня. Действительно очень счастлива, что смогла выиграть этот матч. Наверное, во время предсезонки мы с тренером всё сделали правильно (смеётся). Я думаю, что это ключ к успеху».

WTA-500. Аделаида-1-2023. Сетка

Первые же минуты матча показали, что теннисисткам будет тяжело подобраться к чужим геймам. Обе девушки очень уверенно подавали и допускали не так много ошибок. Первой до брейк-пойнтов добралась Соболенко при счёте 2:1, но Линда отразила обе попытки соперницы – 2:2. Затем уже чешка заработала двойной брейк-пойнт, но тоже его упустила – 3:2. А вот Арина в следующем гейме воспользовалась единственным шансом и ушла в отрыв – 4:2. Это преимущество белоруска сохранила до конца сета – 6:3 за 38 минут. Вторая партия оказалась более упорной и затяжной, хотя шансов взять подачу соперницы у девушек было ещё меньше. Дело дошло до тай-брейка, где преуспела более опытная Соболенко – 6:3, 7:6 (7:4) за 1 час 46 минут.

Аделаида-1 (ж). Финал
08 января 2023, воскресенье. 08:40 МСК
Линда Носкова
102
Чехия
Линда Носкова
Л. Носкова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 4  
6 		7 7  
         
Арина Соболенко
5
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

Так Арина Соболенко остановила 18-летнюю чудо-девочку, наделавшую в Аделаиде много шума, и завоевала свой 11-й титул в карьере и первый за два сезона. За победу чемпионка Аделаиды получила чек на $ 120 тыс. и 470 очков. Однако этого ей не хватило, чтобы улучшить позицию в рейтинге WTA – Арина останется пятой ракеткой мира. А вот Линда за выход в финал с учётом квалификации получила 330 очков и благодаря этому в понедельник взлетит со 102-е на 56-е рекордное для себя место. Любопытно, что этот взлёт в рейтинге не успел помочь Носковой избежать квалификации Australian Open. Уже во вторник ей играть в Мельбурне матч первого круга предварительного турнира.

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Теги Теннис WTA Арина Соболенко Линда Носкова •••

Заглавное фото: Sarah Reed/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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