Веснина — о Медведеве: достигая высот, рейтинг уходит на второй план. Главное — титулы ТБШ
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Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» в парном разряде Елена Веснина считает, что место в рейтинге ATP не является на данный момент главным приоритетом Даниила Медведева.
«Медведев, конечно же, может вернуться на первое место в рейтинге к концу года. Все перспективы для этого есть. Но когда ты достигаешь таких высот, то рейтинг уходит на второй план. Главное — титулы «Большого шлема». Сейчас самое важное для Даниила — найти свою игру и выйти на пик формы. Он теннисист уже очень высокого уровня. На него все возлагают колоссальные ожидания, очень непросто постоянно находиться наверху рейтинга, как это это делал несколько лет Джокович», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
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