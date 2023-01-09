Организаторы Australian Open разрешили участвовать в турнире игрокам с COVID-19

Директор Федерации тенниса Австралии Крейг Тили заявил о решении организаторов Australian Open не предъявлять никаких требований к спортсменам по тестированию на коронавирус. Если теннисист имеет положительный тест на Covid, он не обязан сообщать об этом и может продолжить турнир. Зрителям также не обязательно иметь сертификат о вакцинации для прохода на соревнования.

«Мы уже объявили игрокам Australian Open, а также более 12 тыс. сотрудникам турнира, что им лучше остаться дома, при плохом самочувствии. Мы полагаем, что среди игроков будут те, кто примет участие в соревнованиях с [диагнозом] COVID-19», — цитирует Тили The Age.

Также Тили добавил, что при обнаружении положительного теста на коронавирус рекомендуется оставаться в изоляции.

«Всем, кто чувствует себя плохо, рекомендуется следовать рекомендациям правительства: сдать анализ на COVID-19 и оставаться в изоляции пять дней, если результат окажется положительным».

Открытый чемпионат Австралии пройдёт с 16 по 29 января. Действующим победителем турнира у мужчин является испанец Рафаэль Надаль, у женщин — австралийка Эшли Барти, завершившая карьеру.

Напомним, на предыдущем розыгрыше Australian Open не смог выступить 21-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович. Для теннисистов были установлены правила вакцинации. Джокович не делал прививку от коронавируса и был депортирован из страны.