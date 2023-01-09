Организаторы Australian Open разрешили участвовать в турнире игрокам с COVID-19

Директор Федерации тенниса Австралии Крейг Тили заявил о решении организаторов Australian Open не предъявлять никаких требований к спортсменам по тестированию на коронавирус. Если теннисист имеет положительный тест на Covid, он не обязан сообщать об этом и может продолжить турнир. Зрителям также не обязательно иметь сертификат о вакцинации для прохода на соревнования.
«Мы уже объявили игрокам Australian Open, а также более 12 тыс. сотрудникам турнира, что им лучше остаться дома, при плохом самочувствии. Мы полагаем, что среди игроков будут те, кто примет участие в соревнованиях с [диагнозом] COVID-19», — цитирует Тили The Age.
Также Тили добавил, что при обнаружении положительного теста на коронавирус рекомендуется оставаться в изоляции.
«Всем, кто чувствует себя плохо, рекомендуется следовать рекомендациям правительства: сдать анализ на COVID-19 и оставаться в изоляции пять дней, если результат окажется положительным».
Открытый чемпионат Австралии пройдёт с 16 по 29 января. Действующим победителем турнира у мужчин является испанец Рафаэль Надаль, у женщин — австралийка Эшли Барти, завершившая карьеру.
Напомним, на предыдущем розыгрыше Australian Open не смог выступить 21-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович. Для теннисистов были установлены правила вакцинации. Джокович не делал прививку от коронавируса и был депортирован из страны.
- 9 января 2023
-
10:13
-
10:08
-
09:52
-
09:29
-
09:17
-
05:43
-
05:22
-
04:30
-
00:14
-
00:10
- 8 января 2023
-
23:00
-
22:15
-
21:33
-
21:30
-
21:15
-
20:57
-
20:18
-
20:16
-
19:45
-
19:00
-
18:57
-
18:43
-
16:59
-
16:00
-
15:19
-
15:04
-
14:38
-
14:06
-
13:38
-
13:25
-
12:50
-
12:31
-
12:30
-
12:07
-
11:57