Мугуруса вылетела в первом круге Аделаиды-2, уступив Бенчич
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Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса потерпела поражение в первом круге турнира категории WTA-500 от представительницы Швейцарии Белинды Бенчич. Встреча проходила на центральном корте стадиона «Мемориал Драйв» на хардовом покрытии.
Бенчич одержала победу со счётом 6:3, 6:4. Швейцарская теннисистка выполнила 10 подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала оба брейк-пойнта. На счету испанской спортсменки восемь эйсов, две ошибки на подаче и ни одного заработанного брейк-пойнта.
В следующем круге Белинда Бенчич встретится либо с представительницей Латвии Еленой Остапенко, либо с россиянкой Анной Калинской.
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