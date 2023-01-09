Мугуруса вылетела в первом круге Аделаиды-2, уступив Бенчич

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса потерпела поражение в первом круге турнира категории WTA-500 от представительницы Швейцарии Белинды Бенчич. Встреча проходила на центральном корте стадиона «Мемориал Драйв» на хардовом покрытии.

Бенчич одержала победу со счётом 6:3, 6:4. Швейцарская теннисистка выполнила 10 подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала оба брейк-пойнта. На счету испанской спортсменки восемь эйсов, две ошибки на подаче и ни одного заработанного брейк-пойнта.

В следующем круге Белинда Бенчич встретится либо с представительницей Латвии Еленой Остапенко, либо с россиянкой Анной Калинской.