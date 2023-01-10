Блинкова одержала победу над Бронцетти в матче 1-го круга турнира в Хобарте
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Теннисистка из России Анна Блинкова одержала победу на старте турнира в Хобарте. В начале своего пути основной части турнира спортсменка обыграла представительницу Италии Лючию Бронцетти со счётом 6:4, 6:3.
Продолжительность матча составила 1 час 37 минут. За это время Бронцетти не сделала эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала один из семи возможных брейк-пойнтов. Блинкова, в свою очередь, один раз подала навылет, сделала три двойные ошибки и реализовала три из пяти возможных брейк-пойнтов.
В финале квалификации на турнир Блинкова встретилась со спортсменкой из Венгрии Панной Удварди (88-е место в женском мировом рейтинге). Поединок закончился уверенной победой Блинковой со счётом 6:4, 6:3.
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