«Что за зверь!» Дочь Агасси восхитилась игрой Корды в матче с Джоковичем
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Джаз Эль Агасси, дочь восьмикратного победителя турниров «Большого Шлема» американца Андре Агасси, восхитилась бойцовскими качествами американского теннисиста Себастьяна Корды в финальном матче турнира в Аделаиде с Новаком Джоковичем.
Напомним, Корда был в шаге от победы над легендарным сербом, выиграв первый сет, и проиграв второй лишь на тай-брейке, после чего Джокович гораздо увереннее забрал третью партию, а вместе с ней и победу на турнире.
«Что за зверь был вчера!» — написала Джаз Эль в социальных сетях в комментарии к посту Корды, в котором он выразил удовлетворение от того, каким получилось для него начало 2023 года.
Пост Корды также понравился и сыну Агасси Джейдену, который лайкнул запись.
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