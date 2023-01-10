«Что за зверь!» Дочь Агасси восхитилась игрой Корды в матче с Джоковичем

Джаз Эль Агасси, дочь восьмикратного победителя турниров «Большого Шлема» американца Андре Агасси, восхитилась бойцовскими качествами американского теннисиста Себастьяна Корды в финальном матче турнира в Аделаиде с Новаком Джоковичем.

Напомним, Корда был в шаге от победы над легендарным сербом, выиграв первый сет, и проиграв второй лишь на тай-брейке, после чего Джокович гораздо увереннее забрал третью партию, а вместе с ней и победу на турнире.

«Что за зверь был вчера!» — написала Джаз Эль в социальных сетях в комментарии к посту Корды, в котором он выразил удовлетворение от того, каким получилось для него начало 2023 года.

Пост Корды также понравился и сыну Агасси Джейдену, который лайкнул запись.