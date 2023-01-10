Журналист: все билеты на выставочный матч Кирьоса и Джоковича распроданы за 58 минут

Все билеты на выставочный матч между 21-й ракеткой мира австралийцем Ником Кирьосом и 21-кратным победителем турниров «Большого Шлема» сербом Новаком Джоковичем, который состоится на арене Рода Лейвера в Мельбурне 13 января, распроданы за 58 минут.
Об этом сообщил австралийский журналист Люк Деннехи в социальных сетях. Ранее сообщалось, что цена билета составляла 20 австралийских долларов ($ 13,8).
Все вырученные с данного мероприятия средства пойдут на благотворительность.
Напомним, отношения Кирьоса и Джоковича наладились после того, как Ник поддержал Новака во время его визового скандала в Австралии в начале 2022 года. Австралиец в числе немногих призывал чиновников допустить непривитого серба к Australian Open – 2022, однако этого не произошло. Джокович был депортирован.
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