Матс Виландер: Радукану может быть одной из лучших в мире, но ей нужен правильный тренер

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», бывший шведский теннисист, а ныне эксперт Матс Виландер считает, что британская теннисистка Эмма Радукану может стать одной из лучших теннисисток мира.

«Я сам не знаю, должна ли я быть больше атакующим или оборонительным игроком. Эмма может быть одной из лучших в мире, но должна найти себя. Для этого ей нужен правильный тренер, но не на две недели, а на годы», — приводит слова Виландера Eurosport.

Радукану сенсационно выиграла US Open — 2021, когда ей было 18 лет. Однако в 2022 году она ни разу не прошла дальше второго круга на турнирах «Большого шлема». На Australian Open, на Открытом чемпионате Франции («Ролан Гаррос») и на Уимблдоне она проигрывала во втором раунде, а на US Open — в первом. Вследствие неудач британская спортсменка опустилась в самый конец первой сотни, но затем немного поднялась в рейтинге.