«Это облегчает поражения». Иснер — о том, что семья сопровождает его на турнирах

Обладатель 16 титулов ATP, американский теннисист Джон Иснер ответил на вопрос о том, почему на всех турнирах его сопровождает супруга Мэдисон с тремя детьми.
В этот раз его близкие также сопровождают Джона в Австралии, где он готовится выступить на Australian Open.
«Когда я приехал в прошлом году (в Австралию — прим. «Чемпионата»), их не было рядом со мной. У нас ещё были некоторые ограничения (антиковидные — прим. «Чемпионата»), и им было бы тяжело приехать. Тогда я провёл в Австралии три с половиной недели и понял, что был не очень-то счастлив. Я скучал по ним.
Я сказал себе, что если ситуация улучшится, они поедут со мной, и именно поэтому сейчас они здесь. У нас был прямой рейс из моего родного аэропорта. Дети поспали и посмотрели несколько фильмов, и вот мы здесь, и мы развлекаемся.
Мне очень нравится, что они здесь. Это облегчает поражения, потому что, по большому счёту, они перестают иметь значение», — рассказал Иснер в интервью ATP.
Отметим, что весной Иснер должен стать отцом в четвёртый раз.
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