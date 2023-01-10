Рафаэль Надаль и Серхио Перес примут участие в чемпионате по гонкам на электрокатерах

22-кратный победитель турниров «Большого Шлема», испанский теннисист Рафаэль Надаль в этом году примет участие в первом в мире чемпионате по гонкам на электрических катерах E1 (UIM) в качестве владельца одной из команд.
Сообщается, что ливрея катеров команды Надаля будет жёлтой, под стать цвету его теннисной ракетки.
Надаль активно поддерживает миссию по ускорению экологически чистого передвижения и восстановлению морских экосистем, и это стало одной из главных причин, по которой испанец решил заняться данным направлением в спорте.
«Я люблю лодки, люблю соревноваться, и в то же время знаю, что данный чемпионат поспособствует развитию электрических технологий в морском мире, поэтому я очень рад», — приводит слова Надаля Tennis 365.
При этом, сообщается, что Надаль будет не единственной звездой мирового спорта в данных экзотических соревнованиях. Также о своём участии в чемпионате E1 (UIM) объявил мексиканский автогонщик, пилот «Ред Булл» Серхио Перес.
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