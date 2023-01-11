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Калинина переиграла Марию и вышла в четвертьфинал турнира в Хобарте

Калинина переиграла Марию и вышла в четвертьфинал турнира в Хобарте
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Теннисистка из Украины Ангелина Калинина одержала победу на старте турнира в Хобарте. Во втором раунде основной сетки турнира спортсменка обыграла представительницу Германии Татьяну Марию со счётом 4:6, 6:3, 6:3.

Продолжительность матча составила 2 часа 33 минуты. За это время Калинина два раза подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала семь из 12 заработанных брейк-пойнтов. Мария, в свою очередь, выполнила десять эйсов, сделала семь двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из 20.

В матче первого круга Калинина без особых проблем справилась с представительницей Канады Ребеккой Марино. Украинка одержала победу в двух сетах со счётом 6:2, 6:1.

В следующем раунде она сыграет с победительницей пары Софья Кенин – Марина Заневская.

Хобарт. 2-й круг
11 января 2023, среда. 04:10 МСК
Ангелина Калинина
40
Украина
Ангелина Калинина
А. Калинина
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		3 3
         
Татьяна Мария
71
Германия
Татьяна Мария
Т. Мария
Комментарии
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