Калинина переиграла Марию и вышла в четвертьфинал турнира в Хобарте

Теннисистка из Украины Ангелина Калинина одержала победу на старте турнира в Хобарте. Во втором раунде основной сетки турнира спортсменка обыграла представительницу Германии Татьяну Марию со счётом 4:6, 6:3, 6:3.



Продолжительность матча составила 2 часа 33 минуты. За это время Калинина два раза подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала семь из 12 заработанных брейк-пойнтов. Мария, в свою очередь, выполнила десять эйсов, сделала семь двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из 20.



В матче первого круга Калинина без особых проблем справилась с представительницей Канады Ребеккой Марино. Украинка одержала победу в двух сетах со счётом 6:2, 6:1.

В следующем раунде она сыграет с победительницей пары Софья Кенин – Марина Заневская.