Калинина переиграла Марию и вышла в четвертьфинал турнира в Хобарте

Теннисистка из Украины Ангелина Калинина одержала победу на старте турнира в Хобарте. Во втором раунде основной сетки турнира спортсменка обыграла представительницу Германии Татьяну Марию со счётом 4:6, 6:3, 6:3.
Продолжительность матча составила 2 часа 33 минуты. За это время Калинина два раза подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала семь из 12 заработанных брейк-пойнтов. Мария, в свою очередь, выполнила десять эйсов, сделала семь двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из 20.
В матче первого круга Калинина без особых проблем справилась с представительницей Канады Ребеккой Марино. Украинка одержала победу в двух сетах со счётом 6:2, 6:1.
В следующем раунде она сыграет с победительницей пары Софья Кенин – Марина Заневская.
- 11 января 2023
-
07:08
-
06:51
-
06:33
-
05:02
-
00:26
- 10 января 2023
-
23:55
-
22:54
-
22:06
-
19:51
-
18:22
-
17:52
-
16:27
-
15:24
-
14:02
-
13:24
-
12:12
-
11:47
-
11:32
-
11:22
-
11:03
-
10:55
-
10:49
-
10:12
-
09:58
-
09:42
-
09:41
-
09:25
-
09:23
-
09:05
-
08:49
-
08:39
-
07:40
-
06:47
-
05:47
-
04:04