Пять российских теннисисток вышли в финал квалификации Australian Open

Российские теннисистки Полина Кудерметова, Анастасия Тихонова, Диана Шнайдер, Эрика Андреева и Оксана Селехметьева преодолели барьер второго круга квалификации Australian Open.

Кудерметова оказалась сильнее представительницы Великобритании Кэйти Бултер — 6:1, 6:3. Тихонова не оставила шансов южнокорейской теннисистке Хан На Лэ — 6:3, 6:4. Шнайдер не испытала проблем с американкой Робин Монтгомери. Андреева, уступив в первом сете, смогла в итоге сломить сопротивление украинки Катарины Завацкой — 4:6, 6:3, 6:2. А Селехметьева обыграла американскую теннисистку Энн Ли — 6:1, 7:5.

Тем не менее среди российского представительства есть и потеря. В финал квалификации не смогла выйти Элина Аванесян, уступившая американке Софи Чанг — 3:6, 7:5, 3:6.

Отметим, что Диана Шнайдер и Анастасия Тихонова сыграют друг с другом за выход в основную сетку турнира.