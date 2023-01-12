Касаткина сыграет с Грачёвой на старте Australian Open, Кудерметова встретится с Заневской

Первая ракетка России Дарья Касаткина на старте турнира встретится с соотечественницей Варварой Грачёвой. Вероника Кудерметова сыграет с Мариной Заневской (Бельгия).
Анна Калинская в матче первого круга сыграет с американкой Даниэль Коллинз. Екатерине Александровой в соперницы досталась бельгийка Исалин Бонавентюр, а Анастасии Павлюченковой — Камила Джорджи (Италия).
Анна Блинкова встретится с американкой Мэдисон Кис. Анастасия Потапова поборется за путёвку во второй круг со Слоан Стивенс из США.
Первая ракетка мира Ига Свёнтек начнёт путь на турнире матчем с Юли Нимайер. Россиянка Евгения Родина сыграет с квалифаером, Людмила Самсонова встретится с Жасмин Паолини.
Australian Open – 2023 пройдёт стартует 19 января и продлится до 29-го числа того же месяца.
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