Ник Кирьос — об Australian Open: чувствую себя парнем, который может забрать трофей

Австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал о настое на грядущий Открытый чемпионат Австралии.

«Я один из лучших игроков в мире, поэтому обязательно приеду на Открытый чемпионат Австралии, на любой турнир с уверенностью в себе. Это первый раз, когда я буду участвовать в ТБШ, чувствуя себя одним из парней, которые действительно могут забрать трофей и постучать в дверь. Не знаю, что буду чувствовать, когда завершится турнир.

Обычно мне нечего терять, и я просто устраиваю шоу, но я должен попытаться найти баланс. За 14 дней выиграть титул. Очевидно, что я способен это сделать, но и многие другие тоже способны», — приводит слова Кирьоса Eurosport.

Турнир в Мельбурне стартует 16 января и продлится до 29-го числа этого же месяца.