Ник Кирьос — об Australian Open: чувствую себя парнем, который может забрать трофей
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Австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал о настое на грядущий Открытый чемпионат Австралии.
«Я один из лучших игроков в мире, поэтому обязательно приеду на Открытый чемпионат Австралии, на любой турнир с уверенностью в себе. Это первый раз, когда я буду участвовать в ТБШ, чувствуя себя одним из парней, которые действительно могут забрать трофей и постучать в дверь. Не знаю, что буду чувствовать, когда завершится турнир.
Обычно мне нечего терять, и я просто устраиваю шоу, но я должен попытаться найти баланс. За 14 дней выиграть титул. Очевидно, что я способен это сделать, но и многие другие тоже способны», — приводит слова Кирьоса Eurosport.
Турнир в Мельбурне стартует 16 января и продлится до 29-го числа этого же месяца.
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