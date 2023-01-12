Белинда Бенчич победила Каролин Гарсию и сыграет с Кудерметовой в 1/2 финала Аделаиды

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич (14-я в рейтинге WTA) вышла в полуфинал хардового турнира категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия). В четвертьфинальном матче Бенчич одержала волевую победу над француженкой Каролин Гарсией (четвёртая в рейтинге WTA).

Белинда Бенчич выиграла со счётом 6:2, 3:6, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 55 минут. На счету Гарсии 11 эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнтов из двух. Бенчич девять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи.

В полуфинале встретится с россиянкой Вероникой Кудерметовой, которая в четвертьфинале обыграла американку Даниэль Коллинз.

Основная сетка турнира стартовала 9 января. Финальный день соревнований запланирован на 14 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 780 тыс.