Белинда Бенчич победила Каролин Гарсию и сыграет с Кудерметовой в 1/2 финала Аделаиды

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич (14-я в рейтинге WTA) вышла в полуфинал хардового турнира категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия). В четвертьфинальном матче Бенчич одержала волевую победу над француженкой Каролин Гарсией (четвёртая в рейтинге WTA).
Белинда Бенчич выиграла со счётом 6:2, 3:6, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 55 минут. На счету Гарсии 11 эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнтов из двух. Бенчич девять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи.
В полуфинале встретится с россиянкой Вероникой Кудерметовой, которая в четвертьфинале обыграла американку Даниэль Коллинз.
Основная сетка турнира стартовала 9 января. Финальный день соревнований запланирован на 14 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 780 тыс.
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