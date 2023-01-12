Дмитриева: у Медведева есть шансы на титул Australian Open. Но путь будет очень сложным

18-кратная чемпионка СССР по теннису, комментатор Анна Дмитриева высказалась о шансах россиянина Даниила Медведева стать победителем Открытого чемпионата Австралии.
«Наверное, хорошо, что Медведев не попал в одну половину к Джоковичу. Но у него всё же непростой жребий — проходных матчей не будет. Уже в третьем круге ожидается тяжёлый матч с Кордой. Американец провёл отличный турнир в Аделаиде, был близок к победе над Новаком. Также на пути к финалу у Дани ещё несколько опасных соперников — Шаповалов и Циципас. Не стоит забывать и про Надаля. Рафаэль всегда идёт одним из фаворитов турнира «Большого шлема».
Всё будет зависеть, конечно же, от формы Даниила. Важно успеть набрать свои лучшие кондиции. Шансы на титул в Австралии есть, но путь будет очень сложным», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
- 12 января 2023
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